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Росіяни вдарили бомбами по донецьких шахтах: є загиблі та поранені

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росіяни вдарили бомбами по донецьких шахтах: є загиблі та поранені

Ракетний удар РФ по Селидовому на Донеччині / Фото: ДСНС України

Окупанти продовжують атакувати Донеччину.

Російські окупанти вдарили бомбами по шахтах Торецька у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули троє цивільних, ще п'ятеро - поранені.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у Мережі.

На момент удару під землею перебували 32 гірники. Наразі їхвже підняли на поверхню.

"На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє - поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання", - мовиться у повідомленні.

Поліція проводить слідчі дії, розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Токмаку в Запорізької області вдень 21 грудня сталися гучні вибухи, які "чує все місто".

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