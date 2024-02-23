Росіяни вдарили БпЛА про багатоповерхівці в Дніпрі: що відомо (фото)

Вночі проти п'ятниці, 23 лютого, російські окупанти вдарили безпілотниками по Дніпру. Сталося влучання по багатоповерхівці та підприємству.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки БпЛА по обласному центрі постраждало вісім осіб. Двоє - залишаються в медзакладі у стані середньої тяжкості. Решта потерпілих будуть лікуватися амбулаторно.

За словами Лисак, сили ППО знищили п'ять безпілотників: по два - у Синельниківському та Дніпровському районах, а один - у Новомосковському.

Фото наслідків

Наслідки атаки безпілотників по Дніпру. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки безпілотників по Дніпру. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки безпілотників по Дніпру. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки безпілотників по Дніпру. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки безпілотників по Дніпру. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Крім того, очільник ОВА повідомив, що окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину: райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено два підприємства та три приватні будинки, а також лінії електропередач. Люди цілі.не потерпіли.

Атака дронів на Дніпро

Повітряна тривога, пов'язана із загрозою російських БпЛА, тривала у дніпропетровській області від 23:35 22 лютого до 01:43 23 лютого. Під час тривоги стало відомо, що окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі.

Спочатку влада поінформувала про чотирьох потерпілих, а згодом в ОВА додали, що зросла кількість постраждалих. У місті кількість постраждалих зросла до восьми осіб.

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