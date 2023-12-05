Росіяни вдарили чотирма ракетами по Селидову: зруйновано будинки і навчальний заклад (фото)

Після опівночі 5 грудня російська окупаційна армія чотирма ракетами росіяни вдарили по Селидову на Донеччині. Попередньо, минулося без потерпілих.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

"Сьогодні о 01:00 війська РФ завдали ракетних ударів по центру міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки окупаційної армії зруйновано навчальний заклад, пошкоджено дві адмінбудівлі, два приватних підприємства, багатоквартирні будинки, автомобілі", - йдеться у повідомленні.

У поліції наголошують, що залишатися в населених пунктах, розташованих поблизу лінії фронту, небезпечно, а тому закликають людей до евакуації.

За інформацією Міністерства внутрішні справ, окупанти вдарили по місту ракетами С-300. Ворог випустив чотири повітряні цілі по центру міста.

Росіяни випустили по Селидову чотири ракети. / Фото: Національна поліція України

Окупанти вночі 5 грудня вдарили по центру Селидово. / Фото: Національна поліція України

Росіяни атакували місто на Донеччині ракетами С-300. / Фото: Національна поліція України

Армія РФ чотирма ракетами росіяни вдарили по Селидову на Донеччині / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами С-300. Повітряні сили інформували, що зенітні ракети окупаційна армія спрямувала по цивільних об’єктах Донеччини.

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