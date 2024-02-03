Росіяни вдарили дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури: де є пошкодження

Вночі проти суботи, 3 лютого, російські загарбницькі війська вдарили безпілотниками Shahed по об’єктах енергетичної інфраструктури. Влучання сталося у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Через обстріли та падіння уламків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії. Були знеструмлені побутові та промислові споживачі в місті Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці "Укренерго" розпочали аварійно-відновлювальні одразу після закінчення повітряної тривоги. Наразі триває заживлення споживачів.

Як повідомлялося, вночі проти 3 лютого російські загарбники завдали удару по Дніпропетровщині. Сталося влучання безпілотників. Без світла в районі залишилося майже 15 тис. людей. Крім того, знеструмлено дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43 тис. абонентів.

Напередодні, 2 лютого, частина Кривого Рогу залишилася без світла і тепла також через "прильоти" БпЛА. Понад 50 тис. мешканців не мали електрики, а близько 45 тис. споживачів залишалися без опалення. Також було знеструмлено дві шахти.

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