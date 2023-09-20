Росіяни вдарили дронами по Полтавщині: є влучання у нафтопереробний завод

Вночі проти середи, 20 вересня, російська окупаційна армія атакувала Полтавську область безпілотниками. Сталося влучання на території регіону.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Наша ППО добре відпрацювала по ворожим БпЛА. На жаль, є влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

На місці "прильоту" виникла пожежа. На місці удару працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено.

За словами Луніна, станом на зараз (07:30 середи, 20 вересня) постраждалих немає.

Як повідомлялося, у Полтавській області повітряна тривога тривала понад чотири години: від 00:19 до 04:46. Тоді ж Повітряні сили повідомили про небезпеку ударних БпЛА на Сумщині та Полтавщині. Повідомлялося, що до повітряного простору країни увійшли дві групи дронів.

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