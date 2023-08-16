Росіяни вдарили дронами по порту на Одещині: фото наслідків

Вночі проти середи, 16 серпня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по порту в Одеській області. Росіяни зруйнували ангари зі збіжжям.

Фото "прильотів" показав представник Оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

"Продовжуючи портово-зерновий терор, ворог поцілив по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Назаров нагадав, вночі окупанти атакували південь Одеської області кількома хвилями ударних безпілотників.

На Одещині внаслідок атаки зруйновано ангари із зерном. Фото: ОК "Південь".

Росіяни поцілили по території одного з портів на Одещині. Фото: ОК "Південь".

Російські окупанти завдали ударів безпілотниками по порту в Одеській області. Фото: ОК "Південь".

Своєю чергою, Ізмаїльська окружна прокуратура розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. О Офісі генпрокурора наголошують, що вночі ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Подунав’я.

"Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на порт Одещини відкрито провадження. / Фото: Офіс генерального прокурора

Атака дронів на Одещину

Після опівночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ попередила, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

Згодом в Одеській області пролунали потужні вибухи. В ОВА поінформували, що вибухи пов'язані з роботою сил ППО в регіоні.

Зранку в ОВА поінформували, що росіяни вдарили дронами по Одещині. Сталося влучання по одному з портів Дунаю. Минулося без жертв.

Повітряні сили повідомили, які були цілі РФ та скільки безпілотників збили сили ППО під час атаки вночі. Відомо, що Українська ППО знищила 13 ворожих дронів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія влаштувала пекельну ніч! ППО приземлила 13 "шахедів"!

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