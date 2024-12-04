Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці: є поранені

Вранці 4 грудні росіяни вдарили двома КАБами по Костянтинівці. Троє чоловіків отримали легкі поранення.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Додається, що пошкоджено 4 багатоповерхівки, 4 підприємства, 3 лінії електропередач та газогін.

"Вкотре закликаю всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив Філашкін.

Нагадаємо, 3 грудня армія Російської Федерації обстріляла Костянтинівку на Донеччині з артилерії. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, а троє дістали поранення.

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