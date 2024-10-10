Росіяни вдарили кількома "Шахедами" по Кривому Рогу: є влучання та руйнування (фото)

Зранку 10 жовтня російські військові вдарили безпілотниками по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Зафіксовано влучання у трьох місцях.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Внаслідок російської атаки є влучання у дах п'ятиповерхового будинку. Відомо про руйнування сходів. Також через "приліт" вибито вікна щонайменше у десятьох багатоповерхівок.

"Триває рятувальна операція, рятувальники проводять поквартирний обхід. Наразі втрат немає, але рятувальна операція не закінчена", наголосив чиновник.

Крім того, в іншому місці внаслідок влучення "Шахеда" зруйновано об'єкт комунальної інфраструктури та будинок приватного сектору. У третьому місці влучання перебито газопровід.

Тим часом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що з пошкодженої частини п'ятиповерхівки врятували шестеро людей.

ФОТО НАСЛІДКІВ

Наслідки атаки на Кривий Ріг 10 жовтня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 10 жовтня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.