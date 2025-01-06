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Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні: є загиблий, багато поранених (фото, відео)

Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні: є загиблий, багато поранених (фото, відео)

Автобус. / Фото: Associated Press

Щонайменше одна людина була вбита.

У понеділок, 6 січня, російські військові атакували Херсон. Загарбники вдарили БпЛА по громадському транспорту. Є жертви.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. 

"Російські терористи з безпілотника вдарили по громадському транспорту. Влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті", - йдеться у повідомленні. 

З його слів,  за попередньою інформацією, є загиблі і поранені. 

Своєю чергою, очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін додав, що обстріл стався близько 17:00.

"Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені", - повідомив чиновник.

Наслідки атаки РФ на автобус в Херсоні. / © Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Наслідки атаки РФ на автобус в Херсоні. / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Зауважимо, Мрочко повідомив про обстріл в Корабельному районі, а Прокудін - Шуменському.

Російські солдати обстріляли автобус в Херсоні 

Російські солдати обстріляли автобус в Херсоні 

Як повідомлялося, Херсон під навалою FPV-дронів та артилерії. Росіяни б'ють по критичній та соціальній інфраструктурі міста та населених пунктів області. 

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