Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні: є загиблий, багато поранених (фото, відео)

Щонайменше одна людина була вбита.
У понеділок, 6 січня, російські військові атакували Херсон. Загарбники вдарили БпЛА по громадському транспорту. Є жертви.
Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Російські терористи з безпілотника вдарили по громадському транспорту. Влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті", - йдеться у повідомленні.
З його слів, за попередньою інформацією, є загиблі і поранені.
Своєю чергою, очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін додав, що обстріл стався близько 17:00.
"Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені", - повідомив чиновник.
Зауважимо, Мрочко повідомив про обстріл в Корабельному районі, а Прокудін - Шуменському.
Як повідомлялося, Херсон під навалою FPV-дронів та артилерії. Росіяни б'ють по критичній та соціальній інфраструктурі міста та населених пунктів області.