Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні: є загиблий, багато поранених (фото, відео)

Щонайменше одна людина була вбита.

У понеділок, 6 січня, російські військові атакували Херсон. Загарбники вдарили БпЛА по громадському транспорту. Є жертви.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Російські терористи з безпілотника вдарили по громадському транспорту. Влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті", - йдеться у повідомленні.

З його слів, за попередньою інформацією, є загиблі і поранені.

Своєю чергою, очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін додав, що обстріл стався близько 17:00.

"Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені", - повідомив чиновник.

Наслідки атаки РФ на автобус в Херсоні. / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Зауважимо, Мрочко повідомив про обстріл в Корабельному районі, а Прокудін - Шуменському.

Російські солдати обстріляли автобус в Херсоні

Як повідомлялося, Херсон під навалою FPV-дронів та артилерії. Росіяни б'ють по критичній та соціальній інфраструктурі міста та населених пунктів області.

Читайте також: