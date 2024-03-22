Росіяни вдарили по дамбі ДніпроГЕС: Федоров розповів деталі атаки

У ніч проти 22 березня Росія завдала масованого удару по Україні - увечері дронами, а на ранок ракетами. Цілили переважно по енергетичній структурі та житлових будинках. Одна з цілей окупантів - ДніпроГЕС.

Подробиці атаки розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог цілив по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових, жодного відношення до військової промисловості. Суто критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об'єктів є ДніпроГЕС. Дійсно сьогодні на дану годину рух автівок через ДніпроГЕС перекрито", - розповів він.

За даними Федорова, частина інфраструктури постраждала.

"Наразі рятувальники працюють на території і ДніпроГЕС, і всіх інших пошкоджених об'єктах. Трохи згодом дамо розширену інформацію. Наша мета - відновити все якомого швидше, щоб відновити рух. Я впевнений, що нам це вдасться найближчими годинами, максимум - одна доба для відновлення руху", - резюмував голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, в Україні у ніч проти 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Окупаційна армія Росії здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами. Постраждала критична інфраструктура – у деяких містах є проблеми зі світлом та водопостачанням.

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