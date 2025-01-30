Росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах: останні подробиці про наслідки (фото)

Вночі проти 30 січня російська армія завдала удару по одній з багатоповерхівок міста Суми. Внаслідок влучання у десятиповерхівку безпілотника зруйновано квартири. Кількість постраждалих зросла до дев'яти.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У Сумах триває ліквідація наслідків ворожого удару: наразі відомо про 9 травмованих

"30 січня ворог завдав удару по одному з 10-поверхових житлових будинків міста Суми. В результаті атаки, попередньо, зруйновано дев'ять квартир та 12 балконів", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина. Евакуйовано 118 осіб. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

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Наслідки атаки на Суми 30 січня. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Наслідки атаки на Суми 30 січня. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Наслідки атаки на Суми 30 січня. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Наслідки атаки на Суми 30 січня. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Як повідомлялося, у Сумах безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. У Сумській ОВА заявили, що внаслідок удару загинула одна людина. Втім, згодом інформація була спростована Міськрадою міста.

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