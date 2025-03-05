Росіяни вдарили по енергетиці Одеської області: в ДТЕК розповіли про наслідки

Енергетики готуються до аварійно-відновлювальних робіт.
Ввечері у вівторок, 4 березня, ворог здійснив ще одну атаку на енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Це є вже четвертим ударом по енергосистемі регіону за останні два тижні.
"Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть аварійно-відновлювані роботи", — зазначили в компанії.
В ОВА зазначили, що станом на ранок в Одесі тепло- та водопостачання функціонують у звичному режимі. Енергетики безупинно працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Павлограду.
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