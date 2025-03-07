Росіяни вдарили по енергетиці та об'єктах газовидобутку ДТЕК: подробиці

У п'ятницю, 7 березня, російська армія атакувала об'єкти газовидобутку в Полтавській області та енергетичні об'єкти — в Одеській.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"Сьогодні вранці були атаковані об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили свою роботу", — повідомили в компанії.

Окрім того, вночі агресорка Росія пошкодила вже шостий енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області.

"Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижня це вже шоста атака", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі російські ракети вдарили по Тернопільській області. Внаслідок ударів сталися "прильоти" в критичний промисловий об’єкт. Людей попередили про те, що можуть бути обмеження з постачанням газу.

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