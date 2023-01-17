Росіяни вдарили по Херсону: обстріляли підприємство критичної інфраструктури

Сьогодні, 17 січня, російська армія обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний, актовий зали, та кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих", - поінформував він.

Це вже другий удар по підприємству - під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі, зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, Херсонську область російські окупанти за минулу добу, 16 січня, обстріляли рекордну кількість раз - 102.

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