Росіяни вдарили по Іллінівській громаді касетними боєприпасами: що відомо про наслідки

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Армія РФ 15 лютого обстріляла с. Зоря Краматорського району касетними боєприпасами. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще дві – поранені.

Про е повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, ворог атакував цивільне населення з РСЗВ "Ураган", застосувавши касетні боєприпаси.

Що відомо про наслідки

На жаль, від розриву снаряда на власному подвір’ї загинула місцева мешканка 83 років. З відкритим переломом і рваною раною ноги та мінно-вибуховими травмами до лікарні доставлено 71-річного чоловіка. До медзакладу звернувся й 41-річний потерпілий, який отримав осколкове поранення, перебуваючи на вулиці біля свого магазину.

Обстріл також пошкодив: багатоквартирний будинок, навчальні заклади, щонайменше 8 приватних домоволодінь, лінію газопроводу та цивільне авто.

Раніше Ігнат прокоментував використання росіянами касетних бомб.

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