Росіяни вдарили по Ізюму: в ОВА показали моторошні кадри (фото 18+)

Відомо про п'ятьох загиблих внаслідок атаки.
Російські окупаційні військові вдарили по Ізюму вдень 4 лютого.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, ворох вдарив по Ізюму балістичною ракетою. Наразі кількість постраждалих зросла до 38 осіб, серед яких 15-річна дівчина. 7 людей госпіталізовано. На жаль, відомо про п'ятьох загиблих.
"Терор проти беззбройних людей серед білого дня! Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, російські війська вдень 4 лютого вдарили балістикою по Ізюму.
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