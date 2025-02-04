Росіяни вдарили по Ізюму: в ОВА показали моторошні кадри (фото 18+)

Російські окупаційні військові вдарили по Ізюму вдень 4 лютого.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, ворох вдарив по Ізюму балістичною ракетою. Наразі кількість постраждалих зросла до 38 осіб, серед яких 15-річна дівчина. 7 людей госпіталізовано. На жаль, відомо про п'ятьох загиблих.

"Терор проти беззбройних людей серед білого дня! Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини", - йдеться в повідомленні.

ФОТО

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, російські війська вдень 4 лютого вдарили балістикою по Ізюму.

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