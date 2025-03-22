Росіяни вдарили по Києву "Шахедами": сталася пожежа у багатоповерхівці

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти суботи, 22 березня, російська армія атакувала Київ 52 безпілотниками. Через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці в одному з районів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих", - наголосила місцева влада.

Зазначається, що в столиці повітряна тривога тривала протягом 3 годин 28 хвилин - від 21:23 до 00:52. На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА.

Як повідомлялося, увечері, 21 березня, російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе. Всього понад 10 ударів здійснив ворог по місту.

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