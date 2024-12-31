Росіяни вдарили по Київщині ракетами і дронами: що відомо про наслідки (фото)

Одна людина отримала травми.
Вночі та зранку 31 грудня російська армія атакувала БпЛА та ракетами Київську область. Спрацювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі.
Про це повідомили у пресслужбі Київської військової обласної адміністрації.
"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна, пошкоджена покрівля", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, відомо про щонайменше одну потерпілу. Це жінка 1975 року народження. У неї медики діагностували контузію та гостра реакція на стрес.
Фото наслідків
Як повідомлялося, сьогодні зранку окупанти РФ здійснили ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки попадали уламки збитих повітряних цілей в Дарницькому районі.
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