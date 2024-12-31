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Росіяни вдарили по Київщині ракетами і дронами: що відомо про наслідки (фото)

Росіяни вдарили по Київщині ракетами і дронами: що відомо про наслідки (фото)

Рятувальники. / Фото: ДСНС

Одна людина отримала травми.

Вночі та зранку 31 грудня російська армія атакувала БпЛА та ракетами Київську область. Спрацювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської військової обласної адміністрації. 

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна, пошкоджена покрівля", - йдеться у повідомленні. 

Окрім того, відомо про щонайменше одну потерпілу. Це жінка 1975 року народження. У неї медики діагностували контузію та гостра реакція на стрес.

Фото наслідків

Наслідки атаки дронів і ракет на Київську область 31 грудня. / © Управління ДСНС Києва
Наслідки атаки дронів і ракет на Київську область 31 грудня. / Фото: Управління ДСНС Києва
Наслідки атаки дронів і ракет на Київську область 31 грудня. / © Управління ДСНС Києва
Наслідки атаки дронів і ракет на Київську область 31 грудня. / Фото: Управління ДСНС Києва
Наслідки атаки дронів і ракет на Київську область 31 грудня. / © Управління ДСНС Києва
Наслідки атаки дронів і ракет на Київську область 31 грудня. / Фото: Управління ДСНС Києва

Як повідомлялося, сьогодні зранку окупанти РФ здійснили ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки попадали уламки збитих повітряних цілей в Дарницькому районі. 

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