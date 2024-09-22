Росіяни вдарили по Краматорську: важко поранено 16-річну дівчину

Загалом від обстрілу міста постраждало п'ятеро людей.
Увечері в неділю, 22 вересня, російська окупаційна армія обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок ворожого удару важкі поранення отримала 16-річна дівчина.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"П'ять людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані", – написав він.
Внаслідок обстрілу також пошкоджено чотири будинки та дві автівки.
Вадим Філашкін наголосив, що в Донецькій області немає абсолютно безпечних місць, та закликав евакуюватися.
Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня завдала ракетного удару по готелю у Краматорську, де перебували іноземні журналісти.
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