Росіяни вдарили по Краматорську: важко поранено 16-річну дівчину

Увечері в неділю, 22 вересня, російська окупаційна армія обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок ворожого удару важкі поранення отримала 16-річна дівчина.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"П'ять людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані", – написав він.

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Внаслідок обстрілу також пошкоджено чотири будинки та дві автівки.

Вадим Філашкін наголосив, що в Донецькій області немає абсолютно безпечних місць, та закликав евакуюватися.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня завдала ракетного удару по готелю у Краматорську, де перебували іноземні журналісти.

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