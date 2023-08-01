Росіяни вдарили по лікарні Херсона: загинув медик (фото)

Російська армія у вівторок, 1 серпня, обстріляла Херсон. Внаслідок атаки ворога загинув медик однієї з лікарень, де був "приліт".

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Голова ОВА наголошує, що окупанти вчергове обстріляли житлові квартали міста. Цього разу снаряди поцілили й в один з херсонських медзакладів. Через обстріли пошкоджено відділення хірургії.

Поранення, що були несумісними із життям, отримав ЛОР-лікар. Також поранено медичну сестру. У неї травмована щелепа. Потерпілій надають меддопомогу.

Росіяни 1 серпня вдарили по лікарні Херсона.

У Херсоні пошкоджено лікарню.

Внаслідок обстрілу Херсона загинув лікар. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, вчора окупанти від самого ранку до вечора обстрілювали Херсон. Найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста. Відомо про 4 загиблих і 17 поранених.

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