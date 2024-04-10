Росіяни вдарили по магазину та аптеці на Харківщині: загинула 14-річна дівчинка

Під завалами можуть перебувати люди.

Вдень 10 квітня російські окупаційні війська вдарили по магазину та аптеці в Харківській області. Є жертви.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 14:00 відбувся ворожий обстріл Липців і Малої Данилівки Харківського району", – йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок удару РФ виникло займання в магазині та аптеці. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. Профільні служби працюють на місці.

Згодом очільник області уточнив, що внаслідок обстрілу Липців загинула 14-річна дівчинка. Крім того, є щонайменше двоє потерпілих.

"33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вдень у Харкові було чути звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у регіоні.