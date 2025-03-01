Росіяни вдарили по медзакладам Харкова: в ОВА показали фото наслідків

Синєгубов заявив, що ворог продовжує воювати з мирними жителями.

У ніч з 28 лютого на 1 березня російські окупанти атакували Харків за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки було пошкоджено медичні заклади.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Терор проти беззбройних харківʼян! Наслідки нічного ворожого обстрілу по медичних закладах. Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини", — заявив очільник ОВА.

Наслідки атаки на Харків / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки на Харків / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки на Харків / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки на Харків / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки на Харків / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки на Харків / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки на Харків / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки на Харків / Фото: Олег Синєгубов

Атака на Харків / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що раніше у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебували люди.

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