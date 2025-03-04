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Росіяни вдарили по медзакладу в Сумах: показали фото наслідків

Росіяни вдарили по медзакладу в Сумах: показали фото наслідків

Наслідки атаки на Суми вночі проти 4 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Влучання сталося в поліклініку, пояснюють в мерії.

Вночі проти 4 березня російські окупанти атакували безпілотниками дитячий медичний заклад в Сумах. Минулося без потерпілих. 

У ДСНС показали фото наслідків. 

"Вночі 4 березня, ворог в черговий раз атакував обласний центр. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок удару виникла пожежа в приміщені дитячого медичного закладу. Рятувальники ліквідували всі осередки займання та провели обстеження території.

Зауважимо, що в.о міського голови Артем Кобзар повідомив, що в місті є влучання в поліклініку. З його слів, дві місцеві лікарні працюють на генераторах. Також деякі райони міста залишилося без електропостачання.

Фото

Наслідки атаки на Суми вночі проти 4 лютого. / © Управління ДСНС у Сумській області
Наслідки атаки на Суми вночі проти 4 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області
Наслідки атаки на Суми вночі проти 4 лютого. / © Управління ДСНС у Сумській області
Наслідки атаки на Суми вночі проти 4 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області
Наслідки атаки на Суми вночі проти 4 лютого. / © Управління ДСНС у Сумській області
Наслідки атаки на Суми вночі проти 4 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали 4 особи.

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