Росіяни вдарили по медзакладу в Сумах: показали фото наслідків

Влучання сталося в поліклініку, пояснюють в мерії.
Вночі проти 4 березня російські окупанти атакували безпілотниками дитячий медичний заклад в Сумах. Минулося без потерпілих.
У ДСНС показали фото наслідків.
"Вночі 4 березня, ворог в черговий раз атакував обласний центр. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару виникла пожежа в приміщені дитячого медичного закладу. Рятувальники ліквідували всі осередки займання та провели обстеження території.
Зауважимо, що в.о міського голови Артем Кобзар повідомив, що в місті є влучання в поліклініку. З його слів, дві місцеві лікарні працюють на генераторах. Також деякі райони міста залишилося без електропостачання.
Фото
Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали 4 особи.