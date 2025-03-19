Росіяни вдарили по лікарні в Сумах: що відомо

Пізно ввечері 18 березня російські військові вдарили по Сумах. Окупанти атакували медичний заклад у місті. Минулося без потерпілих

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

За інформацією рятувальників, було проведено евакуацію 147 пацієнтів лікарні, з яких дев'ять - маломобільні. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу. Зауважимо, за інформацією ОВА, сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні.

Фото

Наслідки атаки по Сумах 18 березня. / Фото: МВС

Наслідки атаки по Сумах 18 березня. / Фото: МВС

Наслідки атаки по Сумах 18 березня. / Фото: МВС

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Київ "Шахедами". У столиці повітряна тривога тривала майже шість годин.

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