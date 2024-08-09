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Росіяни вдарили по населених пунктах Куп’янського району: є постраждалі

Росіяни вдарили по населених пунктах Куп’янського району: є постраждалі

Обстріл Куп'янського району

Цілями окупантів залишаються цивільні українці.

Вночі 9 серпня армія РФ завдала ударів по населених пунктах Куп’янського району. На жаль, є постраждалі

Про це повідомляє ДСНС.

Попередньо, внаслідок атаки по житлових кварталах міста Куп’янськ та прилеглих населених пунктах відомо про трьох поранених.

Обстріл Куп’янського району / ©
Обстріл Куп’янського району

"Також було пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі. Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами", – додали у відомстві.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок терористичної атаки загинув місцевий мешканець.

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