Росіяни вдарили по населених пунктах Куп’янського району: є постраждалі

Вночі 9 серпня армія РФ завдала ударів по населених пунктах Куп’янського району. На жаль, є постраждалі

Про це повідомляє ДСНС.

Попередньо, внаслідок атаки по житлових кварталах міста Куп’янськ та прилеглих населених пунктах відомо про трьох поранених.

Обстріл Куп’янського району

"Також було пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі. Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами", – додали у відомстві.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок терористичної атаки загинув місцевий мешканець.

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