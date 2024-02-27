Росіяни вдарили по навчальному закладу на Харківщині: подробиці

Російська окупаційна армія у ніч проти 27 лютого атакувала ударними безпілотниками Харківщину.

Про це повідомляє МВС України.

Під удар ворога потрапив навчальний заклад у с. Довжик Богодухівського району.

"Зруйнована триповерхова будівля навчального закладу. Виникли 2 осередки пожеж, їх ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки постраждалих, на щастя, немає.

Наслідки атаки на Харківщину

Наслідки атаки на Харківщину

Наслідки атаки на Харківщину

Додамо, у ніч проти вівторка, 27 лютого, російська армія атакувала Україну кількома типами ракет та ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити 11 дронів та дві ракети Х-59.

Один з ворожих Shahed пролетів над територією сусідньої Молдови. Згодом БпЛА знищили у небі над Україною.

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