Росіяни вдарили по навчальному закладу на Харківщині: подробиці

Внаслідок атаки зруйнована триповерхова будівля.
Російська окупаційна армія у ніч проти 27 лютого атакувала ударними безпілотниками Харківщину.
Про це повідомляє МВС України.
Під удар ворога потрапив навчальний заклад у с. Довжик Богодухівського району.
"Зруйнована триповерхова будівля навчального закладу. Виникли 2 осередки пожеж, їх ліквідували", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки постраждалих, на щастя, немає.
Додамо, у ніч проти вівторка, 27 лютого, російська армія атакувала Україну кількома типами ракет та ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити 11 дронів та дві ракети Х-59.
Один з ворожих Shahed пролетів над територією сусідньої Молдови. Згодом БпЛА знищили у небі над Україною.
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