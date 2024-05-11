Росіяни вдарили по Нікополю БпЛА: які наслідки (фото)

Напередодні, 10 травня, російські війська атакували дронами-камікадзе Нікополь, що у Дніпропетровській області. Окупанти вдарили чотири рази.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок російських ударів у місті пошкоджено два приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Загиблих і постраждалих немає.

"Ніч в місті та області в цілому минула без обстрілів", - наголосив він.

Наслідки удару РФ по Нікополю. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Як повідомлялося, вночі у Харкові лунали вибухи. Російські війська під час повітряної тривоги завдавали ударів по місту.

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