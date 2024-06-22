Росіяни вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Запорізькій області

Вночі 22 червня російські окупаційні війська атакували Запорізьку область. Сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вночі росіяни знову атакували Запорізьку область. Поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Через "приліт" виникла пожежа та сталися пошкодження. За словами Федорова, поранення отримали двоє енергетиків.

Як повідомлялося, вночі ворог здійснив восьму атаку на енергооб'єкти "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків.

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