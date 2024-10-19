Росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній областей: подробиці

Вночі проти суботи, 19 жовтня, російські військові вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігівській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні чиновника.

З його слів, через влучання виникла пожежа. Її вдалося локалізувати за кілька годин. Наразі загрози електропостачанню немає, додав Чаус.

Як повідомлялося, зранку 19 жовтня на Черкащині сталися вибухи. ПС попереджали про крилату ракету в напрямку Умані. Згодом місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях.

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