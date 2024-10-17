Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо

Росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо

Наслідки російського обстрілу об'єкту енергетики в Україні. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти 17 жовтня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Миколаївській області. Окрім того, в регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. 

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко попередив про масований удар РФ, до якого готується ворог. З його слів, потенціал Росії щодо здійснення повітряного удару зменшений. Втім, росіяни мають можливості для того, щоб продовжувати системні атаки.

Читайте також:

Чекаємо на підсилення ППО! Як Рамштайн може змінити ситуацію на фронті 

Чекаємо на підсилення ППО! Як Рамштайн може змінити ситуацію на фронті 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація