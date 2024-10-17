Росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо

Вночі проти 17 жовтня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Миколаївській області. Окрім того, в регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко попередив про масований удар РФ, до якого готується ворог. З його слів, потенціал Росії щодо здійснення повітряного удару зменшений. Втім, росіяни мають можливості для того, щоб продовжувати системні атаки.

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