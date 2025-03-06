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Росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо

Росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо

Наслідки російського обстрілу об'єкту енергетики в Україні. / Фото: Associated Press

Енергетики працюють над усуненням наслідків атаки.

Вночі проти 6 березня російська окупаційна армія знову пошкодила енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області. Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час. 

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Росія продовжує енергетичний терор Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено вже п'ятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити. 

Як повідомлялося, ворог масовано атакував Одеський район дронами цієї ночі. Під удар потрапила цивільна та енергетична інфраструктура Південного.

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