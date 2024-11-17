Росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури Кривого Рогу: наслідки обстрілу

Попередньо, минулося без загиблих.
Окупанти поцілили ракетою в обʼєкт інфраструктури Кривого Рогу. Є пошкодження в житловому секторі та двох школах.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу.
Відомо, що застосовуються аварійні відключення котелень, насосних станцій та декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення. Згодом Укренерго застосувало аварійні відключення.
"Звертаю увагу, що це не стабілізаційні відключення, а АВАРІЙНІ, які тривають до відміни", – наголосив він.
Лікарні перейшли на генератори. Була просадка по воді, багато насосних перейшли на генератори, зараз іде напресовка тиску в трубах. Котельні – перепідключення. Там де не високовольтні – перейшли на генератори.
"Нагадую, що ми створили пункти незламності та обігріву, в яких є все. Ще раз надаю інтерактивну карту. Наслідки могли бути значно гіршими. Дякую за роботу нашому ППО!", – підсумував він.
Нагадаємо, зранку 17 листопада армія РФ завдала масованого удару дронами й ракетами по Україні. У ЦПД РНБО прокоментували атаку, згадавши розповіді конспірологів про "таємні перемовини" й "не бити по енергетиці". Там нагадали: протягом місяця йшлося про те, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Відтак Україна до цього готувалася.
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