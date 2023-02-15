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Росіяни вдарили по Покровську: влучили у п'ятиповерховий житловий будинок, є поранені (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
1432
Час на прочитання
1 хв
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Обстріл Покровська 15 лютого 2023 року, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Покровська 15 лютого 2023 року, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Покровська 15 лютого 2023 року, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Покровська 15 лютого 2023 року, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Покровська 15 лютого 2023 року, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Покровська 15 лютого 2023 року, фото / Донецька ОВА / ©

Окупанти влучили у п'ятиповерховий житловий будинок.

Сьогодні, 15 лютого, російські війська завдали удару по місту Покровську в Донецької області, пошкодивши багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу поранення зазнали щонайменше двоє цивільних людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети. Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзда двох людей", - поінформував він.

Наразі триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо, росіяни намагаються взяти під контроль Донбас, за минулу добу ЗСУ відбили ворога біля Бахмута і Вугледара.

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Дата публікації
Перегляди
1432
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