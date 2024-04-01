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Росіяни вдарили по пожежній частині на Харківщині (фото)

Росіяни вдарили по пожежній частині на Харківщині (фото)

Рятувальники. / Фото: ДСНС

Частину будівлі зруйновано.

Вночі проти понеділка, 1 квітня, російська армія завдала ударів по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області. Шестеро рятувальників, які перебували на чергуванні, не потерпіли. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. 

"Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресоркою. Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу", - йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу було зруйновано третину будівлі пожежного депо. Крім того, пошкоджено вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.  

, російська армія завдала ударів по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області. / © ДСНС
, російська армія завдала ударів по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області. / Фото: ДСНС
, російська армія завдала ударів по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області. / ©
, російська армія завдала ударів по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області.
 

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