Росіяни вдарили по пожежній частині на Харківщині (фото)

Вночі проти понеділка, 1 квітня, російська армія завдала ударів по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області. Шестеро рятувальників, які перебували на чергуванні, не потерпіли.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресоркою. Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу", - йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу було зруйновано третину будівлі пожежного депо. Крім того, пошкоджено вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.

, російська армія завдала ударів по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області. / Фото: ДСНС