Росіяни вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні: в ОВА показали наслідки

За минулу добу поліція відреагувала на 208 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Росіяни упродовж минулої доби атакували Херсон. Під вогнем ворожої армії вкотре опинилися населені пункти Бериславського та Херсонського районів. З реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків та БпЛА загарбницькі війська цілили по житлових будинках та об'єктах критичної інфраструктури.

Про це інформують уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

Один з "прильотів" потрапив у будівлю, де знаходиться представництво омбудсмена в Херсоні.

Наслідки ворожої атаки по Херсону

Як повідомив голова Херсонської ОВА, адміністративна будівля у Херсоні, куди влучив ворожий дрон, знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.

Окупанти вкотре атакували з безпілотників Берислав, на житлові квартали скинули щонайменше 6 боєприпасів. Внаслідок вибухів отримав поранення 70-річний чоловік та значно пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали. Під обстрілами армії рф перебували Придніпровське і Тягинка.

Наслідки ворожої атаки по Херсону

Обласний центр російські війська обстрілювали з різних видів озброєння, вночі атакував ударними БпЛА.

"У Таврійському мікрорайоні внаслідок атаки безпілотниками типу "Shahed 131/136" майже знищена адміністративна будівля, пошкоджено 2 багатоповерхові будинки та 7 автомобілів, на місці виникла пожежа. У Шуменському мікрорайоні внаслідок артилерійського обстрілу поранено трьох чоловіків віком 44, 51 та 72 роки, пошкоджено 7 багатоповерхових будинків, гаражі й автомобіль. Також у Корабельному районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та гуртожиток навчального закладу", - розповіли у поліції Херсонської області.

Наслідки ворожої атаки по Херсону

За минулу добу поліція відреагувала на 208 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 9 проваджень за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок російської збройної агресії п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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