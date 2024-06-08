Росіяни вдарили по приватному будинку на Полтавщині: загинула жінка (фото)

Напередодні армія РФ атакувала Полтавську область. Сталося влучання у приватний будинок. Сьогодні, 8 червня, померла врятована з-під завалів жінка.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, вчора голова області повідомив, що під час розбору завалів рятувальники врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані. Крім того, медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес.

Рятувальники витягнули з-під завалів жінку, але вона померла. Фото: Філіп Пронін.

Росіяни 7 червня атакували Полтавську область. Фото: Філіп Пронін.

Нагадаємо, 7 червня росіяни завдали удару по Полтавщині. ПС ЗСУ попереджали про ракету в напрямку області. Моніторинги інформували про вибухи в області.

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