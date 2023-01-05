Росіяни вдарили по рятувальниках у Херсоні: з'явилося відео з місця обстрілу

Росіяни завдали удару по рятувальниках у Херсоні.

Російські військові обстріляли пожежну частину у Херсоні. Внаслідок удару будівля зазнала пошкоджень. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Днями росіяни атакували медиків, сьогодні – рятувальників. Нікчемні російські окупанти продовжують воювати із тими, хто надає допомогу мирним людям", - зазначив голова Херсонщини.

Обстріл Херсона

Російські окупаційні війська обстріляли пожежну частину ДСНС у Херсоні. Внаслідок удару будівля зазнала руйнувань, навколо багато розкиданої цегли і вибитих шибок.

Окрім того, росіяни 5 січня обстріляли центральну частину Херсона. Ворог влучив в будинок, внаслідок поранень загинув 18-річний хлопець.

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