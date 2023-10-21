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Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: є загиблі

Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: є загиблі

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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1253
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Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: є загиблі

Колаж ТСН.ua. Експерти не виключають, що росіяни наразі в очікуванні холодів, щоб розпочати масовані обстріли України.

Окупанти продовжують тероризувати мирних людей.

Російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. На жаль, є загиблі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про постраждалих та загиблих

Станом на 23:30 відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

"Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним та близьким українців, яких вбили росіяни.

Згодом голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок удару 6 людей загинули. Ще 14 осіб госпіталізували із пораненнями. 

"Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки. Це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!", – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, кількість жертв внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині, знову зросла. Відомо вже про 51 загиблого.

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Дата публікації
Перегляди
1253
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