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Росіяни вдарили по Удачному і Курахівці на Донеччині: троє загиблих

Росіяни вдарили по Удачному і Курахівці на Донеччині: троє загиблих

Загибла людина. / Фото: Associated Press

Пошкоджено будинки.

У четвер, 25 квітня, російські окупанти обстріляли Удачне та Курахівку в Донецькій області. Загинуло троє мешканців.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, росіяни завдали ракетного удару по селищу Удачне. У цьому населеному пункті через обстріл ворога загинуло дві людина, а одну - травмовано. 

Зі ствольної артилерії окупаційна армія обстріляла Курахівку. Загинула одна людина. Окупанти під час атаки пошкодили два будинки.

Армія РФ 25 квітня обстріляла Удачне на Донеччині. / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Армія РФ 25 квітня обстріляла Удачне на Донеччині. / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

"Остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити", - наголосив Філашкін.

Як повідомлялося, окупанти завдали удару по Очеретиному на Донеччині. У населеному пункті загинула одна людина. 

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