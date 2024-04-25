Росіяни вдарили по Удачному і Курахівці на Донеччині: троє загиблих

Пошкоджено будинки.
У четвер, 25 квітня, російські окупанти обстріляли Удачне та Курахівку в Донецькій області. Загинуло троє мешканців.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За попередньою інформацією, росіяни завдали ракетного удару по селищу Удачне. У цьому населеному пункті через обстріл ворога загинуло дві людина, а одну - травмовано.
Зі ствольної артилерії окупаційна армія обстріляла Курахівку. Загинула одна людина. Окупанти під час атаки пошкодили два будинки.
"Остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити", - наголосив Філашкін.
Як повідомлялося, окупанти завдали удару по Очеретиному на Донеччині. У населеному пункті загинула одна людина.