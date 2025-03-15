Росіяни потужно вдарили по Україні балістикою і дронами: скільки цілей збила ППО

У багатьох областях спрацювали сили ППО, але не минулося без наслідків.

Вночі проти 15 березня армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 178 ударними безпілотниками типу Shahed і БпЛА різних типів. Знищено 130 дронів, а 38 - було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях", - наголосили військові.

Внаслідок нічної російської атаки постраждали Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська та Київська області.

Зазначається, що цієї ночі росіяни завдали ракетних ударів з Курської області, а безпілотники запускали із напрямків Орла, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Як повідомлялося, цієї ночі Україна знову перебувала під атакою ворожих БпЛА. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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