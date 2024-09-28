Удар РФ по управлінні поліції в Кривому Розі: під завалами знайшли ще одне тіло

В Кривому Розі Дніпропетровської області зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по управлінні поліції 27 вересня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка. Російська атака забрала життя чотирьох людей", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, росіяни вдарили ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

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