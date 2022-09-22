Росіяни вдарили по Запоріжжю і передмісті 9 ракетами і влучили в готель: під завалами опинилися люди

Росіяни влучили в готель в центральному парку, під завалами опинилися люди. Також загарбники обстріляли електричну підстанцію і телевежу. Частина жителів Запорізького району залишилася без світла.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

"Дев'ять ракет накрили Запоріжжя і передмістя. Російські нелюди випустили ракету в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей", - поінформував він.

Внаслідок обстрілів частина населення Запорізького району залишилася без світла.

"Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу. Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше п‘ятеро отримали поранення.

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