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Росіяни вдарили по житлових масивах Харкова: наслідки ворожої атаки (фото)

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Росіяни вдарили по житлових масивах Харкова: наслідки ворожої атаки (фото)

Наслідки атаки РФ по Харкову 8 грудня

Внаслідок атаки травмовано мирну мешканку.

Російські окупанти у ніч проти 8 грудня завдали ракетних ударів по житлових масивах Харкова.

 Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що  8 грудня з 3:00 до 3:30 ворог масово атакував Харків ракетами типу С-300.

У Шевченківському районі зафіксовані влучання поблизу житлового кварталу. Травмовано мирну мешканку. Пошкоджено заклад освіти, у будинках вибито шибки та вікна.

Внаслідок атаки поранення мирний житель, його госпіталізували до лікарні. Частково зруйновано триповерховий житловий будинок.

Наслідки атаки РФ по Харкову 8 грудня / ©
Наслідки атаки РФ по Харкову 8 грудня

У місті також пошкоджено понад 25 приватних автівкок.

Наслідки атаки РФ по Харкову 8 грудня / ©
Наслідки атаки РФ по Харкову 8 грудня

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Наслідки атаки РФ по Харкову 8 грудня / ©
Наслідки атаки РФ по Харкову 8 грудня

"За процесуального керівництва Шевченківської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Додамо, у Харкові рятувальники ліквідували наслідки масованого ракетного удару по місту в ніч проти 8 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
1804
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