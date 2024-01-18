Росіяни вдарили по житловому будинку в Куп'янську: є жертви

Двоє чоловіків отримали травми.
Російські окупаційні війська завдали удару по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки росіян по житловому будинку є жертви.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу загинула 57-річна жінка. Крім того, зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки.
"Окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок. Служби продовжують огляд місць обстрілів", - наголосив очільник області.
Наслідки атаки на Куп'янськ
Як повідомлялося, пізно ввечері 17 січня окупанти вбили жінку на Харківщині. Росіяни вдарили ракетами по Чугуєву.
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