Росіяни вдарили по житловому масиві у Хмельницькому: є загиблі і потерпілі

Вночі армія РФ завдала ракетного удару по житловому масиві у Хмельницькому. Загинуло двоє мешканців. Поранення отримали п'ятеро осіб.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Попри роботу сил ППО ЗСУ, російські терористи вдарили по житловому масиву. Загинуло двоє людей. П'ятеро людей поранено, двох - госпіталізовано. Кілька годин тривала рятувальна операція, вдалось врятувати 21 річну дівчину", - йдеться у повідомленні мера.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків, пошкоджено сотні квартир у багатоповерхівках. Крім того, зазнали руйнувань обʼєкти критичної інфраструктури.

"Завдяки оперативній роботі усіх служб відновлено водопостачання та робота каналізаційного господарства, теплопостачання та подавання гарячої води. Є перебої з електропостачанням, на разі, заживлено понад 50% споживачів. Освітні та медичні заклади працюють без перебоїв", - наголосив Симчишин.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Хмельницькому. Міський голова Олександр Симчишин повідомив, що є загиблі і постраждалі серед цивільних.

В Хмельницькій ОВА іфнормували, що також вночі в області лунали потужні вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, житлові будинки.

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