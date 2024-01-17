Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова: з'явилися фото наслідків

Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Пізно ввечері 16 січня російські загарбницькі війська вдарили двома ракетами С-300 по Харкову. Росіяни поцілили по центру міста.
Наслідки обстрілу показав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок атаки постраждало 17 осіб. Одна людина у важкому стані. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено близько 20 житлових будинків та 14 автомобілів.
Фото наслідків
Нагадаємо, напередодні ввечері 16 січня окупанти обстріляли Харків. Вони завдали ударів по місту із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.
На ранок 17 січня відомо про 17 потерпілих. Крім того, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Окупанти вдарили по центру міста, де там немає жодної військової інфраструктури.