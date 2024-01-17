Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова: з'явилися фото наслідків

Пізно ввечері 16 січня російські загарбницькі війська вдарили двома ракетами С-300 по Харкову. Росіяни поцілили по центру міста.

Наслідки обстрілу показав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки постраждало 17 осіб. Одна людина у важкому стані. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено близько 20 житлових будинків та 14 автомобілів.

Фото наслідків

Війська РФ вдарили двома ракетами С-300 по Харкову. / Фото: Олег Синєгубов

Російська армія атакувала центр Харкова. / Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ракетної атаки по Харкову постраждало 17 осіб. / Фото: Олег Синєгубов

РФ вдарила двома ракетами С-300 по центру міста. / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, напередодні ввечері 16 січня окупанти обстріляли Харків. Вони завдали ударів по місту із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.

На ранок 17 січня відомо про 17 потерпілих. Крім того, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Окупанти вдарили по центру міста, де там немає жодної військової інфраструктури.

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