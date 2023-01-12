Росіяни вдарили ракетами по Гуляйполю: одна жінка загинула, з-під завалів дістали чоловіка (фото)

У четвер, 12 січня, російські війська вдарили ракетами по житловому районі Гуляйполя, що в Запорізькій області. Внаслідок обстрілів міста загинула 73-річна жінка, а одного чоловіка довелося діставати з-під завалів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Від ворожих обстрілів продовжує потерпати наше героїчне Гуляйполе. Сьогодні вночі внаслідок удару ракет горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі і обладнання місцевого комунального підприємства. На жаль, одна жінка, 1949 року народження, загинула", - поінформував він.

Також з під завалів рятувальники витягли чоловіка. Йому вже надається необхідна медична допомога. Ще одна людина отримала поранення внаслідок вчорашнього обстрілу міста.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня у Запоріжжі прогримів вибух. Внаслідок атаки ворога в одному з районів Запоріжжя було пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також виявлено уламок ворожої ракети.

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