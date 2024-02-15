Росіяни вдарили ракетами по Хмельницькій області: що відомо про атаку

Зранку 15 лютого під час повітряної тривоги, яка тривала від 05:01 до 07:10, російські військові завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Крім того, сталися падіння уламків збитої повітряної цілі.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні, під час сигналу "Повітряна тривога", ворог завдав удару по Хмельниччині. Також наші сили ППО знищили повітряну ціль ворога", - зауважив чиновник.

За його словами, сталися пошкодження на об'єктах інфраструктури, а також на житлових об'єктах в області. Крім того, внаслідок збиття ракети та падіння її уламків сталося загоряння приватного будинку. Втім, де саме, Тюрін не уточнив.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали троє місцевих мешканців: чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження в стані середньої важкості, а жінка 1939 року народження в шоковому стані.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Хмельницькій області сталися вибухи. Сирени лунали від 05:01 до 07:10. Повітряні сили попереджали про групу крилатих ракет, що прямували на Хмельниччину.

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