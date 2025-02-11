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Росіяни вдарили ракетами по об'єктах "Нафтогазу": що відомо

Росіяни вдарили ракетами по об'єктах "Нафтогазу": що відомо

Газотранспортна система України. Фото: utg.ua

Складна ситуація з газопостачанням виникла на Полтавщині.

Вночі проти вівторка, 11 лютого, російські війська атакували ракетами виробничі об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили у НАК "Нафтогаз".

"Ворог здійснив чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики. Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області", - інформують в компанії

Зазначається, що "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області. 

Як повідомлялося, зранку 111 лютого російські окупанти вдарили по Полтавській області. Через ворожий обстріл низка населених пунктів в Миргородському районі залишилася без газу.

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