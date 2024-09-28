Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вдарили ракетами по Одеській області: що відомо (фото)

Росіяни вдарили ракетами по Одеській області: що відомо (фото)

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Загиблих та постраждалих немає.

Вночі 28 вересня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Атаковано Білгород-Дністровський район.

Вночі 28 вересня ворог здійснив ракетну атаку по Одещині. Фото: Олег Кіпер. / ©
Вночі 28 вересня ворог здійснив ракетну атаку по Одещині. Фото: Олег Кіпер.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок обстрілу відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

"Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - повідомив керівник ОВА.

Фото наслідків 

Загиблих немає. Фото: Олег Кіпер. / ©
Загиблих немає. Фото: Олег Кіпер.
Вночі 28 вересня ворог здійснив ракетну атаку по Одещині. Фото: Олег Кіпер. / ©
Вночі 28 вересня ворог здійснив ракетну атаку по Одещині. Фото: Олег Кіпер.

Як повідомлялося, зранку 28 вересня росіяни двічі вдарили по медзакладу в Сумах. Внаслідок атаки є багато загиблих і поранених.

Читайте також: 

Оператори БПЛА для ЗСУ: Виробник "Лелеки" змушений навчати пілотів власним коштом

Оператори БПЛА для ЗСУ: Виробник "Лелеки" змушений навчати пілотів власним коштом

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація